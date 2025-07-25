Бывший обладатель титула в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) для Seconds Out поделился прогнозом на предстоящий мегафайт абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) и обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Это отличный бой. Я буду верен своему сердцу, я буду с Кроуфордом. Мне нравится его образ жизни. Вы не часто слышите о том, что он делает безумные вещи, устраивает вечеринки и тому подобное. У него образ жизни бойца. Он готов к бою.

Канело, безусловно, отличный боец, но я думаю, что Кроуфорд покажет ему другой стиль, способность бить как левой, так и правой. Мне нравится его манера поведения и готовность выйти на ринг с его настроем. Это его поведение, типа «я лучший, и я собираюсь показать это вам, а вам придется доказать, что я ошибаюсь».