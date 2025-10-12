Вайлдер удивил именем самого крутого соперника в карьере – это не Фьюри
Деонтей вспомнил поединок с французом Дюопа
34 минуты назад
Фото: PBC
Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) ответил, кого считает самым крутым соперником в карьере. Слова «Бронзового бомбардировщика» приводит vringe.com:
Самый жесткий... Может, и не совсем жесткий, но самый крутой, как по мне, был парень из Франции, которого звали Жоанн Дюопа. Вот он был действительно крут. Я дрался с ним в родном городе. И, признаться, был уверен, что это проходной бой. Но этот парень был готов. И он дал бой. Такие моменты самые сложные – когда ты дерешься с боксером, который ментально настроен в режиме «плевать, я буду драться у тебя дома так, будто это я боксирую в родных стенах».
Напомним, что Уайлдер настроен снова стать чемпионом мира.
