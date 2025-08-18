Бывший чемпион мира Карл Фроч оценил перспективы Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 KO). Слова британца приводит secondsout.com:

Уайлдер, что дальше для него, есть ли у него еще карьера? Он проиграл четыре из последних шести боев, дважды проиграл Фьюри, затем победил Хелениуса, но потом проиграл Паркеру и был разгромлен Чжаном. Так что после этого думаешь, что с Деонтеем покончено.

Они хотят видеть, как он выйдет на ринг и нанесет мощный нокаутирующий удар. В какой-то момент у него было 40 боев, 39 побед, 39 нокаутов. В какой-то момент всех, кого он побеждал, он нокаутировал. У него была ничья с Фьюри, и эта трилогия с Фьюри выбила его из колеи. Он заработал много денег, было бы неплохо сейчас увидеть, как Деонтей повесит перчатки на гвоздь.

Мне не нравится говорить людям, чтобы они завершили карьеру, я люблю выражать свое видение о том, когда с бойцами покончено. Я думаю, что у Деонтея Уайлдера были лучшие времена, и теперь, если он будет драться с кем-то с мощным ударом, он может пострадать.