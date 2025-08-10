Британский ветеран супертяжёлого дивизиона Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) для The Ring поделился мыслями о предстоящем поединке против своего соотечественника Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO) и заявил, что остаётся сосредоточенным на своей карьере.

«Они пытаются бросить меня на растерзание волкам и разорвать на куски. Но я всегда был альфа-самцом. Я был и на дне стаи, и в её середине, и на вершине. Возможно, я уже старый волк, но у меня ещё есть зубы. Не шутите со мной.

Ещё многое, чего я хочу достичь. Я сосредоточен на будущем, а не на прошлом».