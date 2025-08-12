Олег Гончар

Британский боксер супертяжелого веса Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) прокомментировал заявление своего тренера Бадди Макгирта, который признался, что не просматривал бои Мозеса Итаумы (12-0, 10 КО) перед их поединком. Слова боксера привел портал The Ring.

Уайт с юмором заявил, что Макгирт, которому уже 61 год, работает по старым методам, когда видеоанализ не был распространен.

По его словам, раньше тренеры полагались на базовую информацию о соперниках, без видеозаписей, и это формировало другой подход к подготовке.

Уайт подчеркнул, что сначала не понимал такого метода, но позже признал его эффективность. Макгирт, по словам боксера, сосредотачивается на собственной стратегии и адаптации во время боя, а не на детальном изучении соперника.

«Он готовился ко многим боям так, и это работает». Диллиан Уайт

Напомним, что Итаума не понял, почему Макгирт не просматривал его поединки.

Поединок Уайта против Итаумы состоится 16 августа в Эр-Рияде.