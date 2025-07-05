Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (31-3, 21 KO) признался, что заинтересован в поединке с бывшим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером (44-4-4, 43 KO). Слова нокаутера приводит vringe.com:

Он победил того, кого и должен был победить. В последние несколько лет Уайлдер как будто витает в облаках. Иногда, когда зарабатываешь много денег, у тебя меняется мышление, меняется образ жизни. Со мной тоже такое было. Иногда ты словно теряешься, отходишь от реальности, но он вернулся на путь побед, и впереди много больших боёв, так что не знаю, что ещё сказать.

Он все ещё тот, с кем я хотел бы сразиться. Он еще тот, кого я, верю, могу побить. Я могу его нокаутировать, как показал Джозеф Паркер - ещё один парень, который побил его. И Чжан Чжилэй тоже.

Я не люблю Деонтея Уайлдера. Не хочу долго об этом говорить и раздражаться на этом этапе жизни. Мне не нравится злиться. Я не хочу раздражаться из-за вещей, которые выводят меня из себя. Я не собираюсь ничего говорить и устраивать спор с ним в интернете. Если ему есть что сказать – пусть скажет мне в лицо, и мы разберёмся сразу. Я больше за физические действия, чем за словесные споры.