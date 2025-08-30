Денис Седашов

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Александра Усика (24-0, 15 KO) пройти новое медицинское обследование и предоставить официальную справку о состоянии здоровья. Причиной стало появление в соцсетях видео, где украинский чемпион танцует вместе с певицей Надеждой Дорофеевой. Сообщает Boxing Scene.

You just have to admire Oleksandr Usyk's footwork here 🕺



(via @usykaa) pic.twitter.com/nvut6PZoJg — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) August 28, 2025

В середине августа Усик обращался к WBO с просьбой отложить переговоры о обязательной защите титулов в бою против Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Аргументом было обострение старой травмы спины, которая усилилась после четырех поединков за последние два года.

Теперь WBO требует, чтобы повторное обследование состоялось не позднее понедельника, 1 сентября.

Глава комитета WBO Луис Батиста Салас в письме к адвокату Усика Джону Хорневера подчеркнул:

Медицинское обновление должно быть подробным и тщательным, подтверждать текущее состояние здоровья боксера, прогноз восстановления и содержать подтверждающие документы. Луис Батиста Салас

