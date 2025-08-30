WBО не верит в травму Усика. Украинца заставляют пройти медицинское обследование
Срок – до первого сентября
около 2 часов назад
Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Александра Усика (24-0, 15 KO) пройти новое медицинское обследование и предоставить официальную справку о состоянии здоровья. Причиной стало появление в соцсетях видео, где украинский чемпион танцует вместе с певицей Надеждой Дорофеевой. Сообщает Boxing Scene.
В середине августа Усик обращался к WBO с просьбой отложить переговоры о обязательной защите титулов в бою против Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Аргументом было обострение старой травмы спины, которая усилилась после четырех поединков за последние два года.
Теперь WBO требует, чтобы повторное обследование состоялось не позднее понедельника, 1 сентября.
Глава комитета WBO Луис Батиста Салас в письме к адвокату Усика Джону Хорневера подчеркнул:
Медицинское обновление должно быть подробным и тщательным, подтверждать текущее состояние здоровья боксера, прогноз восстановления и содержать подтверждающие документы.
