Денис Седашов

Украинский абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) и британец Дэниел Дюбуа (22-3, 21 КО) сдали отрицательные допинг-тесты после своего повторного боя, который состоялся в прошлом месяце в Лондоне.

Как сообщила Всемирная боксерская совет (WBC), программа Clean Boxing подтвердила, что анализы обоих спортсменов не выявили запрещенных веществ.

Напомним, в августе Усик остановил Дюбуа в пятом раунде и во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.