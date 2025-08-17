Видео нокаута в бою Итаума и Уайта
Британец защитил титулы WBO Inter-Continental и WBA International
39 минут назад
Британский проспект супертяжеловеса Мозес Итаума (13-0, 11 КО), которому всего 20 лет, нокаутировал в первом раунде опытного 37-летнего боксёра Диллиана Уайта (31-4, 21 КО).
Мозес в этом поединке защищал титулы WBO Inter-Сontinental и WBA International, а также выиграл вакантный титул Британского Содружества.
Представляем видео нокаута в этом поединке:
Напомним, после боя Итаума заявил, что ему рано драться с Александром Усиком, но он готов к Джозефу Паркеру и Агиту Кабайелу.