Олег Гончар

В рамках вечера бокса в немецком Фленсбурге украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (17-1, 11 КО) победил македонца Тодорче Цветкова (14-4, 11 КО) техническим нокаутом в первом раунде и завоевал вакантный пояс WBO Inter-Continental.

Бой длился всего 15 секунд. Выхрист сразу пошел вперед, контролировал дистанцию джебом, пробил по корпусу, после чего Цветков оказался в углу ринга.

Рефери подошел к македонцу и спросил, готов ли тот продолжать поединок. Цветков дал понять, что не может сражаться дальше, после чего бой был остановлен. Часть зрителей отреагировала свистом.

Выхрист одержал победу техническим нокаутом в первом раунде.

Это уже 11-й нокаут в профессиональной карьере украинца, завоеванный пояс WBO Inter-Continental приближает Выхриста к претендентским позициям на мировые титулы.