Олег Гончар

Временный чемпион WBC в первом среднем весе Вирджил Ортис (23-0, 21 КО) выразил возмущение деятельностью ютубера и боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО), обвинив его в разрушении профессионального бокса.

Об этом Ортис написал в своем Twitter, комментируя недавнюю победу Пола над экс-чемпионом в среднем весе Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

«Джейк Пол обманывает публику, выдавая свои шоу за настоящий бокс. Люди снова и снова на это поддаются, а потом разочаровываются, потому что понимают: это не спорт, а представление. Он в одиночку уничтожает бокс, а все только подыгрывают. И все равно вы продолжаете смотреть, надеясь, что в этот раз будет иначе. Но как называется то, когда повторяешь одно и то же, ожидая другого результата?». Вирджил Ортис

28-летний Пол одержал победу единогласным решением судей над Чавесом-младшим (54-7-1, 34 КО) на вечере бокса в Анахайме, США. Этот бой, как и предыдущие поединки Пола, вызвал неоднозначную реакцию в боксерском сообществе.

Ортис подчеркнул, что такие шоу вредят репутации бокса, но признал маркетинговое мастерство Пола.