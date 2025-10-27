Денис Седашов

Британский боксер полутяжелого веса Бен Уиттакер (9-0-1, 6 КО) поделился планами на будущее и заявил о стремлении стать чемпионом мира. По его словам, ключ к успеху — активность и регулярные поединки. Слова приводит BoxingScene.

Цель — стать чемпионом мира. Главное — быть в движении. Мне всего 28, и сейчас время активно строить карьеру. Бен Виттакер

По плану промоутеров Matchroom Boxing в 2025 году он проведет три-четыре боя.

Следующий поединок Уиттакера состоится 29 ноября в Бирмингеме (Великобритания) против Бенджамина Гавази.

Уиттакер в титульном реванше нокаутировал своего визави за два раунда.