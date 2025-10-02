Ворд готов войти в ринг ради боя с Джошуа
Андре говорил об этом с AJ
около 1 часа назад
Фото: boxingnewsandviews.co
Легенда бокса Андре Ворд в интервью All The Smoke Fight рассказал, ради какого поединка может вернуться из пенсии:
Остроумно, я и раньше говорил о бое с Джошуа. Но именно он напомнил мне об этом бое три или четыре недели назад, это было в заливе. Мы говорили об этом, и я подумал: знаете что, я бы сейчас согласился на этот бой.
Напоминаем, что Джошуа может вернуться на ринг после травмы еще в 2025 году.