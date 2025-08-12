Бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд назвал имя боксёра, ради которого он вернулся бы на ринг.

Цитирует Уорда boxingnews24.com.

«Меня каждый день спрашивают: «Скучаешь по боксу? И если бы вернулся, с кем бы ты дрался?» В большинстве случаев я не скучаю. Я полностью доволен тем, чем занимаюсь в жизни сейчас. С кем бы я дрался? Вот в этом и проблема. Есть много имен, но не так много таких, которые имеют смысл.

Но есть одно имя, которое я уже упоминал ранее. Когда слышу это имя, могу представить, как вышел бы с ним на ринг даже сегодня. Если бы в плане бизнеса все было правильно и соответствовало условиям – это бой между мной и Энтони Джошуа. Я бы согласился провести его на стадионе «Уэмбли».

Это опасный бой для моего наследия. Это опасный бой во всех аспектах, но именно он заставил бы меня вернуться в зал и настроиться на войну. Это Энтони Джошуа.

Я знаю, что он сейчас готовится к бою с Джейком Полом. Но я говорю о настоящем бою за наследие».