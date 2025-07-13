Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира американец Андре Уорд для Seconds Out поделился своим мнением о предстоящем реванше за титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам Уорда, он видит фаворитом этой встречи украинского чемпиона.

«Это хороший бой, но вы должны склоняться на сторону Усика, просто из-за того, что у него больше спецэффектов, он способен сделать больше. Дюбуа — не суперидеальный, но он очень сильный и достаточно умелый. Он умеет сильно бить, мы видели, как он это делает. Есть споры по поводу того, сбивал ли он Усика ударом по корпусу. Это интересный бой, отличный поединок».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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