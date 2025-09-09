Бывший чемпион мира Андре Уорд поделился ожиданиями от поединка Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) и Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO). Американца цитирует vringe.com:

У меня есть около 10 различных сценариев для этого поединка. Очевидно, что я здесь не дерусь, но я очень много думал об этом бое. Есть идеи, но мы просто не знаем, как сложится бой. Лично я считаю, учитывая то, что стоит на кону, и оба бойца продолжают свои карьеры... Я имею в виду, что Канело, похоже, хочет продолжать, не собирается в ближайшее время останавливаться, но у него большой пробег. Я не уверен, насколько долго еще хочет драться Теренс Кроуфорд. Им обоим это нужно, очень нужно. Я думаю, у нас будет намного больше экшена, чем мы думаем. Конечно, будет тактика и стратегия, но я думаю, даже это будет на высшем уровне. В трех боях (Канело) с Головкиным моментами были вещи высокого уровня. Я уверен, что будут и определенные моменты с Канело Альваресом и Теренсом Кроуфордом, потому что им действительно нужен этот бой.