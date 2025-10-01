Вордлі: «Бой с Итаумой? Возможно, но не сейчас»
Британский боксер оценил перспективу боя с Мозесом, подчеркнув, что сейчас каждый из них идет своим путем
около 1 часа назад
Временный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО) прокомментировал возможность поединка с британским проспектом Мозесом Итaумой (13-0, 11 KO).
Боксер, который 25 октября выйдет на ринг против Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), отметил, что в настоящее время не рассматривает бой с молодым талантом. Слова приводит Sky Sports.
Кто знает, как все сложится в будущем? Сейчас мы с Мозесом идем своими путями. Сначала каждый из нас должен завоевать свои чемпионские титулы, а уже потом можно будет говорить о нашем возможном бое. Пока вариантов для обоих достаточно.
