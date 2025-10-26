Олег Гончар

В главном поединке боксерского шоу на O2 Arena в Лондоне состоялся поединок в супертяжелом весе между англичанином Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) и новозеландцем Джозефом Паркером (36-4, 24 КО).

Паркер начал активно бой, используя работу первым номером и оказывая давление на соперника. В первом раунде он потряс Вордли, но не добил.

Второй раунд стал более конкурентным. Паркер попал первым, но пропустил оверхенд и оказался на грани нокдауна. Вордли пошел добивать, но Паркер выиграл время, выплюнув капу, и рефери должен был остановить атаку Фабио.

Начиная с третьего раунда бой стал напоминать маятник, стрелка которого переходит либо в одну сторону, либо в другую. На экваторе боя Паркер доминировал благодаря точным попаданиям, а в девятом раунде он потряс Вордли.

В десятом раунде Паркер дважды контратаковал, и Вордли едва стоял на ногах. Затем Джозеф пытался добить соперника.

Изменил всё 11-й раунд. Вордли нашел момент, нанес серию ударов и потряс Паркера, который едва стоял на ногах. Рефери сразу остановил бой.

Результатом поединка стала победа Вордли техническим нокаутом в 11-м раунде.