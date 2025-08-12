Владимир Кириченко

Временный чемпион WBA в тяжелом дивизионе британец Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО) поручил своей команде изучить возможность проведения боя с регулярным чемпионом WBA болгарином Кубратом Пулевым (32-3, 14 КО). Об этом сообщает The Ring.

Ранее WBA санкционировала бой Пулева против Майкла Хантера (24-1-2, 17 KO), однако накануне было объявлено, что Майкл проведет бой против Джаррелла Миллера (26-1-2, 22 КО). Это означало, что Кубрат остался без соперника.

Напомним, что Дон Кинг рассказал, что Хантер будет биться именно с Пулевым и отправил документы о прекращении действий компаний Sela и TKO.

Ранее Уордли завоевал вакантный титул временного чемпиона WBA в супертяжелом весе, нокаутировав австралийца Джастиса Хуни.