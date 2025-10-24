Денис Седашов

Британский боксер Фабио Уордли (19-0-1, 18 KO) заявил, что после возможной победы над Джозефом Паркером (36-2, 24 KO) планирует бросить вызов Александру Усику (24-0, 15 KO). Временный чемпион WBA в супертяжелом весе признался, что мечтает выйти на бой с украинцем сразу после следующего поединка. Слова приводит Уордли нацелился на Усика: «После боя прыгну в толпу и пойду его искать».

Я не знаю, как именно всё произойдёт, но вижу, как после финального гонга объявляют: Фабио Уордли! Я беру микрофон, прыгаю в толпу и иду искать Усика. Фабио Вордли

Бой Уордли — Паркер состоится 25 октября.

Напомним, что Усик отказался от идеи уйти из бокса после следующего поединка.