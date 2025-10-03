Временный чемпион WBA в супертяжелом дивизионе британец Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО) для talkSPORT Boxing поделился мыслями о своем поединке против временного владельца титула WBO в хэвивейте новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

«Я знаю, что это бой выше уровня Великобритании или даже Европы. Я очень хочу быть на вершине дивизиона и выбирать лучших бойцов.

Я не смог достичь Усика, но Джозеф Паркер – следующий лучший боец в дивизионе. Он №2, а может быть №3. Это зависит от того, как вы хотите расставить всех, но он точно там, наверху».