Уордли назвал лучшего боксера после Усика в супертяжелом дивизионе
Это обидчик Уайлдера и Баколе
около 2 часов назад
Временный чемпион WBA в супертяжелом дивизионе британец Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО) для talkSPORT Boxing поделился мыслями о своем поединке против временного владельца титула WBO в хэвивейте новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).
«Я знаю, что это бой выше уровня Великобритании или даже Европы. Я очень хочу быть на вершине дивизиона и выбирать лучших бойцов.
Я не смог достичь Усика, но Джозеф Паркер – следующий лучший боец в дивизионе. Он №2, а может быть №3. Это зависит от того, как вы хотите расставить всех, но он точно там, наверху».
Бой Вордли против Паркера пройдет 25 октября на O2 Arena в Лондоне.
Ранее Вордли рассказал, что его мотивирует возможность встретиться с абсолютным чемпионом Александром Усиком.