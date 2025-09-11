Временный чемпион WBA в супертяжелом весе Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО) поделился ожиданиями от будущего поединка против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Слова приводит The Ring.

С таким соперником, как Паркер, всё гораздо сложнее. Он доказал, что может выдержать удары самых мощных панчеров, упасть и снова подняться.

Я понимаю, что даже если точно ударю, он может снова подняться на ноги. Но я также известен тем, что умею добивать соперников, когда они ранены или ошеломлены. Так что не собираюсь снижать темп.