Вордлі о бою с Паркером: «У меня есть другие козыри, не только нокаут одним ударом»
Бой состоится 25 октября
35 минут назад
Временный чемпион WBA в супертяжелом весе Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО) поделился ожиданиями от будущего поединка против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Слова приводит The Ring.
С таким соперником, как Паркер, всё гораздо сложнее. Он доказал, что может выдержать удары самых мощных панчеров, упасть и снова подняться.
Я понимаю, что даже если точно ударю, он может снова подняться на ноги. Но я также известен тем, что умею добивать соперников, когда они ранены или ошеломлены. Так что не собираюсь снижать темп.
Вордли также прокомментировал свою способность завершать бой одним ударом:
Это хороший козырь, но в моем арсенале есть и другие сильные стороны, которые я хотел бы продемонстрировать в этом бою. Надеюсь, у меня будет такая возможность.
Впрочем, если случится момент, когда я смогу отправить его в нокаут одним ударом, я не откажусь от этого шанса. В конце концов, победа — это победа.
Победитель поединка станет обязательным претендентом на бой против абсолютного чемпиона Александра Усика.
Бой Вордли и Паркера состоится 25 октября.