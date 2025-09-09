Олег Гончар

Временный чемпион WBA в супертяжелом весе Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО) поделился ожиданиями от поединка против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО), который состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне, сообщает BoxingScene.

Уордли высоко оценил карьеру Паркера, отметив его путь от чемпиона мира до возвращения на вершину после неудач. Он подчеркнул стойкость новозеландца, который преодолел ряд топовых соперников, чтобы стать обязательным претендентом WBO.

«Паркер — фантастический боец с впечатляющей карьерой. Он пережил спад, но вернулся, нокаутируя лучших в супертяжелом весе. Этим можно только восхищаться». Фабио Вордли

Британец пообещал зрелищный бой, ссылаясь на свои предыдущие поединки: 12-раундовую войну с Фрейзером Кларком и нокаут в реванше в первом раунде. По его словам, бой с Паркером может быть как затяжным, так и быстрым, но точно станет «фейерверком» благодаря агрессивным стилям обоих боксеров.

«Этот поединок не требует громких скандалов или показательных жестов. Наши стили все скажут сами — никто из нас не отступит». Фабио Вордли

Победитель поединка станет обязательным претендентом на бой против абсолютного чемпиона Александра Усика.