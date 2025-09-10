Денис Седашов

Британский супертяжеловес Дэниэль Дюбуа (22-3, 21 КО) планирует возобновить карьеру после второго поражения от Александра Усика (24-0, 15 КО), которое он потерпел в своем последнем поединке.

В начале года «DDD» должен был встретиться на ринге с Джозефом Паркером (36-3, 24 КО), однако вышел из боя из-за болезни.

Тем не менее, возвращение боксера может затянуться. Промоутер Фрэнк Уоррен в эфире talkSPORT Boxing сообщил, что Дюбуа отклонил повторное предложение боя с Паркером из-за травмы.

Мы хотели организовать бой с Паркером, но Дэниел травмирован. Так что я сомневаюсь, что он еще выйдет на ринг в этом году. Скорее всего, возвращение произойдет в январе или феврале следующего года. Фрэнк Уоррен

Дэниэль Дюбуа готовится к возвращению на ринг.