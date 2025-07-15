Олег Гончар

Промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) и действующего чемпиона IBF в том же весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО) Фрэнк Уоррен опроверг слухи о невозможности поединка между его подопечными, сообщает Sky Sports.

Уоррен заявил, что все зависит от решения Фьюри, но подчеркнул, что такой бой способствовал бы развитию британского бокса.

«Все будет решать Тайсон. Это отличная новость для британского бокса — она свидетельствует, что спорт в стране процветает. Посмотрим, как будут разворачиваться события после поединка Усика с Дюбуа». Фрэнк Уоррен

Напомним, Дюбуа и Усик будут бороться за абсолютное чемпионство против Усика 19 июля на стадионе Wembley.

Ранее Фьюри вернулся в бокс и объявил о третьем поединке с Усиком, которому он ранее дважды проиграл. Также в СМИ обсуждают возможный поединок Тайсона против Энтони Джошуа.