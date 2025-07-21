Олег Гончар

Промоутер экс-чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) Фрэнк Уоррен прокомментировал ESPN поражение своего подопечного от абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО).

Уоррен высоко оценил психологическую стойкость Усика, назвав ее ключевой чертой, которая определяет его как чемпиона. Он считает, что именно этому аспекту Дюбуа стоит поучиться ради новых высот.

«Усик имеет невероятную психологическую стойкость. Это то, что делает его собой». Фрэнк Уоррен

По словам промоутера, Дюбуа потерял концентрацию во время боя, расслабился и поплатился за это двумя нокдаунами. Уоррен подчеркнул, что 27-летний боксер еще молод и не был «разбит» на ринге, а поражение стало следствием недостатка ментальной выносливости.

«Дюбуа слишком расслабился, опустил руки и получил за это. Он еще молод, так что все впереди. Не сказал бы, что его разбили — просто дважды побывал в нокдауне, и на этом все». Фрэнк Уоррен

Фрэнк призвал Дюбуа сосредоточиться на развитии желания побеждать и умении учиться на ошибках, что является признаком настоящих бойцов.

Напомним, Усик рассказал, благодаря какому удару победил Дюбуа в реванше.

Дюбуа прибыл на реванш с Усиком с опозданием на час.