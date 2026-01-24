Воррен о Фьюри и Уордли: «Это точно не будет их следующий бой»
По словам промоутера, Фабио вернется на ринг в апреле
Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал возможный бой бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) и обладателя титула WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО). Слова приводит iFL TV.
По его словам, Фабио Уордли вернется на ринг в апреле.
Вы увидите его в апреле. Он получил легкую травму. Поэтому в апреле он будет защищать свой титул и продолжит с того места, где остановился. Он захватывающий супертяжеловес.
Что касается поединка Фьюри и Уордли, Уоррен уточнил, что это не будет их следующим боем, но ситуация остается интересной:
Это точно не будет их следующей схваткой. Посмотрим, что будет дальше.
