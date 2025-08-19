Фрэнк Уоррен, промоутер британского проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО) для iFL TV прокомментировал выступление своего клиента в поединке с Диллианом Уайтом (31-4, 21 КО).

«Он был впечатляющим. Я не ожидал такого – все прошло быстро и четко. Я просмотрел этот эпизод на мониторах DAZN во время интервью – он действовал безупречно в отношении ударов, которые он нанес. Все они были точными. Он превосходно работал по корпусу. Я имею в виду, что он своего рода феномен. Не хочется сразу взваливать на человека бремя ожиданий, поскольку мы все иногда слишком сильно расхваливаем бойцов, но он действительно оправдывает их. Никто никогда не делал такого с Диллианом Уайтом. Никто.

Мы не волновались, потому что сами организовали этот бой – мы верим в него. Но стоит сказать, что меня немного удивила его [Уайта] физическая форма. Когда он сегодня снял футболку – он выглядел просто невероятно, правда? Он был заряжен на бой, заставил соперника ждать и затянул выход на ринг или что-то в этом роде. Но Мозес сохранил самообладание. Я повторяю это слово, но именно это его и характеризует. У него действительно замечательный менталитет.

То, как он проявляет себя, какие удары наносит, как ведет себя на ринге – точно не скажешь, что ему 20 лет. Он выглядит как настоящий ветеран, и я просто обожаю за ним наблюдать.

Думаю, он очень зрелищный боец. На этом этапе, в свои 20 лет, он, наверное, лучший из тех, с кем мне приходилось работать на этом этапе карьеры».