Известный британский промоутер Фрэнк Воррен высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

Цитирует Воррена DAZN.

«Александр хороший боксер, когда идет вперед, но если его заставить отступать, он уже не такой опасный. Даниэль будет стараться это сделать, и, надеюсь, у него получится. Усик выйдет и будет делать то же самое, что делал с Джошуа и в первом бою против Фьюри начнет с серии ударов. Он выходит, чтобы сразу оказывать давление и запугивать соперника.

Они считают, что Даниэль сломается под давлением. Первые пару раундов будут действительно захватывающими, в этом бою может произойти что угодно».