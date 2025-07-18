Воррен о реванше Усик – Дюбуа: «В этом бое может произойти что угодно»
Легендарный промоутер сделал прогноз на мегафайт
15 минут назад
Известный британский промоутер Фрэнк Воррен высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).
Цитирует Воррена DAZN.
«Александр хороший боксер, когда идет вперед, но если его заставить отступать, он уже не такой опасный. Даниэль будет стараться это сделать, и, надеюсь, у него получится. Усик выйдет и будет делать то же самое, что делал с Джошуа и в первом бою против Фьюри начнет с серии ударов. Он выходит, чтобы сразу оказывать давление и запугивать соперника.
Они считают, что Даниэль сломается под давлением. Первые пару раундов будут действительно захватывающими, в этом бою может произойти что угодно».
Напомним, что Усик и Дюбуа проведут реванш 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.
Церемония взвешивания Усик – Дюбуа 2. Видеотрансляция
Усик – Дюбуа II: когда и где смотреть реванш и время боя