Владимир Кириченко

Фрэнк Уоррен, промоутер эксчемпиона в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), для talkSPORT Boxing поделился мыслями о возможной трилогии своего клиента с обладателем WBC, WBO, WBA и IBO украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО).

«Он немного говорил об этом. Дело в том, что Тайсон был в Турции на поединке, победу в котором одержал Джеймс Диккенс. Так или иначе, несколько звонков произошло. И было достигнуто соглашение. Это все, что я вам могу сказать на данный момент».

Было заключено соглашение. Однако по неизвестной причине вас не привлекли к процессу.

«Меня держат в стороне, но, конечно, я не был в стороне».

Но вы, как и все другие, говорили, что Тайсон завершил карьеру.

«Но он был на пенсии, пока не сказал, что возвращается».

Так это будет его возвращение после пятого завершения карьеры?

«Фрэнк Синатра много раз уходил на пенсию. Как я уже отметил – это то, что он чувствует в данный момент. Это то, что он сейчас чувствует.

Посмотрим, как все сложится. Но он хочет снова драться с Усиком. Однако, как я уже говорил – у нас есть шоу 19 июля на «Уэмбли» с Даниэлем Дюбуа. Я верю, что Даниэль победит его [Усика]».

Но бой между Тайсоном Фьюри и Усиком все равно будет хорошим».

В его коротком сообщении в инстаграме были детали: 18 апреля 2026 года, стадион «Уэмбли», трилогия. Это должно состояться, Фрэнк?

«Вы знаете больше, чем я».

Ранее Тайсон вызвал Александра на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Усик дважды одолел Фьюри – в мае 2024 года победил раздельным решением судей, в декабре – единогласным.