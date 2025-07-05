Денис Седашов

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (34-21, 24 КО) Фрэнк Уоррен поделился мыслями о возможности третьего боя его подопечного с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (23-0, 14 КО). Слова приводит BoxNaton.

Тайсон четко дал понять, что хочет драться именно с Усиком. Он жаждет трилогии. Фрэнк Уоррен

По словам промоутера, сейчас многое зависит от результата реванша между Усиком и Даниелем Дюбуа, который состоится 19 июля.

Я знаю, почему Тайсон хочет этот бой, но посмотрим, как все сложится 19-го. Считаю, что Даниэль способен навязать борьбу. Эти времена чрезвычайно интересны для супертяжелого веса. Все будет зависеть от того, как пройдет реванш, и главное, как проиграет тот, кто проиграет. Именно это определит формат будущего боя. Я всегда говорил, что супертяжелый вес сейчас просто пылает. Можно организовать еще много больших поединков, а возвращение Тайсона – это мощное усиление для дивизиона. Фрэнк Уоррен

Также он прокомментировал возвращение Фьюри на ринг:

Это было исключительно его личное решение. Никто не заставлял его и не давил. Он сам захотел вернуться. Фрэнк Уоррен

Фьюри превратил Усика в секс-куклу и поехал на свидание.