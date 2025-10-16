Британский промоутер Фрэнк Уоррен для Sky Sports рассказал о возможном возвращении в ринг экс-чемпиона в супертяжелом дивизионе британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

«Он должен это подтвердить, сесть и решить, когда именно это произойдет. Если мы это сделаем, я буду рад объявить официально. Но Тайсон дал мне понять, и, насколько я знаю, многим другим тоже, что хочет продолжать. Так что посмотрим».

Также промоутер рассказал о возможном бое против Энтони Джошуа.

«Может и так. Сейчас много говорят о Джошуа, о том, что он, возможно, проведет разогревочный бой, так что Фьюри точно не будет сидеть, сложа руки.

Фьюри – не слишком изношенный как боец. Он не дурак, он очень умный человек и лучше нас с вами знает, что у него осталось в запасе.

Он – настоящий боец, и если решит двигаться вперед и возвращаться – он это сделает. Это не бессмысленный человек, хватающийся за соломинку. Он будет сражаться только тогда, когда почувствует, что способен это сделать».