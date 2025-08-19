Денис Седашов

Британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал будущее Диллиана Уайта (31-4, 21 КО) после его поражения от Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО).

По словам Уоррена, Уайт внес значительный вклад в британский бокс и заслуживает уважения, даже несмотря на сложные периоды в карьере. Слова приводит talkSPORT.

Надеюсь, это поражение не станет для него завершением карьеры. Если он решит продолжить, мы будем готовы его поддержать. Он был частью многих значимых боев в Великобритании, всегда отдавал себя рингу. И надо признать: никто никогда не наносил ему такого удара, как Итаума. Фрэнк Уоррен

Напомним, на прошлых выходных Итаума нокаутировал Диллиана Уайта в 1-м раунде. Была информация, что Турки Аль аш-Шейх хотел бы увидеть бой Усика и Итаумы следующим.

«Ему там было не место». Хирн о поражении Уайта от Итаумы.