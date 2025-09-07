Промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о возможном поединке между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и британским боксером Дереком Чисорой (36-13, 23 КО). Слова приводит talkSPORT Boxing.

«Выглядит так, что если пояс IBF останется последним из обязательных титулов, то мы вполне можем увидеть бой Усика против Чисоры, ведь он может стать обязательным претендентом или номером один.

Если Усик откажется от всех остальных поясов и оставит себе только этот, и если это будет последний, то да — это возможно, если он действительно решит так сделать.