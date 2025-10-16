Британский промоутер Фрэнк Уоррен для Sky Sports прокомментировал возможный поединок абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) с победителем поединка Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) – Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО).

«Я не знаю, что Александр решит. Что бы он ни сделал – это будет его выбор. Он выполнил все, что от него требовали, и заслуживает огромного уважения. И мы все к нему его имеем.

Речь не о том, чтобы лишить его титула или что-то подобное, но обязательные защиты должны произойти, и, очевидно, 25 октября нас ждет первая из них.

Джо Паркер и Фабио Уордли оба хотят сражаться за мировой титул. А Усик – это именно тот, с кем надо встретиться, потому что пояса сейчас у него».