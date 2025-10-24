Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксёра супертяжёлого дивизиона Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО), для Box Nation прокомментировал слова абсолютного чемпиона мира в хэвивейте Александра Усика (24-0, 15 КО) о том, что тот не будет драться с его клиентом.

«Моузес сейчас №1 в двух организациях. И если они назначат этот бой, Усику придется серьезно об этом задуматься.

Если все пойдет по плану – Моузес продолжит побеждать и останется на своей позиции, – тогда Усику будет необходимо либо биться с ним, либо освободить пояс.

Все, что от него требовали – он делал. Александр – отличный боец, у него четыре пояса. Он поступит так, как сочтет нужным, правда же? Удачи ему».