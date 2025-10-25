Владимир Кириченко

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера супертяжёлого дивизиона Моезеса Итаума (13-0, 11 КО), для The Ariel Helwani Show прокомментировал слова абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) о том, что он не будет драться с его подопечным.

Что вы думаете о комментариях Усика о том, что он не будет драться с Итаума, что он не заинтересован?

«Я думаю, что для Моезеса довольно приятно, что он это сказал. Я сидел рядом с ним, кажется, на по крайней мере одном или двух боях Моезеса, и я вижу, что он очень впечатлён, как и большинство людей.

Моезес – молодой парень. Он непобеждённый как любитель, хотя и выступал только на юниорском уровне. Но он выиграл чемпионат Европы, нокаутировав всех. На чемпионате мира среди юниоров тех, кого не нокаутировал, всё равно положил на пол. Он непобеждённый как профессионал. Знаете, для 20-летнего парня это небольшой подвиг.

Надо принять во внимание возраст, в котором большинство супертяжей становятся профессионалами – Энтони Джошуа стал профессионалом в 24 года, имея за плечами опыт выступлений на чемпионатах мира и золотую медаль Олимпийских игр. Хорошие судьи в этом деле, которых я уважаю, очень высоко его (Итаума) оценивают.

Но нам ещё есть на что посмотреть. Обладает ли Моезес полным набором навыков – он, к счастью, ещё не получал сильных ударов по подбородку. Он не пропускал сильных ударов. Но я верю, что он имеет всё, что нужно».

Сообщалось, что Итаума следующий бой должен провести 13 декабря в Манчестере, в карде с боем Дерека Чисоры, но появилась информация, что этот бой могут перенести на 7 февраля.

Ранее Уоррен рассказал о сложностях с поиском соперника для Итаума.