Владимир Кириченко

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО), для YouTube-канала Sky Sports Boxing рассказал, стоит ли ожидать возвращения Цыганского короля на ринг.

«Я на него не давлю. Он сказал, что хочет этого, и я не буду на него давить. В конце концов, он взрослый человек, он в этом спорте уже давно. Это должен быть его выбор и его желание.

Он очень обеспечен, он заработал огромные деньги. Ему не нужно драться ради денег. Конечно, если он выйдет на бой, то захочет получить за это гонорар, но это не из отчаяния или из-за недостатка денег – он в отличном финансовом положении.

Но он – боец по натуре, и у него есть желание, внутренний зов к бою. Он говорит, что хочет вернуться, но, как я уже говорил, если это произойдет, то не раньше следующего года, и только на его условиях».

Как вы считаете, нужен ли боксу Тайсон Фьюри? Скучает ли он по боксу меньше, чем бокс по нему?

«На это можно смотреть с обеих сторон. Я лично скучаю по нему, потому что с ним всегда весело. Иногда люди могут сердиться из-за каких-то вещей, но в основном он их развлекает. Когда он рядом – что-то точно произойдет. И люди либо любят, либо иногда ненавидят таких ярких персонажей в спорте.

Но одно можно сказать точно: если Тайсон Фьюри в зале – будет какое-то событие. И, что важнее, он отличный боец. Он провел два невероятных, очень близких боя с Усиком, а также великую трилогию с Деонтеем Уайлдером. Это были отличные бои.

Лично я скучаю по тому, чтобы видеть его на ринге, но если он завершил карьеру и счастлив на пенсии – Бог ему в помощь, желаю ему всего наилучшего».

