Денис Седашов

Британский боксер Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) проводит тренировочный сбор в Таиланде, где активно готовится завершить краткую паузу в карьере и вновь выйти на ринг уже в этом году.

Цыганский король поделился деталями своей подготовки, признавшись, что тренировки проходят в крайне сложных условиях из-за жары:

Только что провел невероятно тяжелую тренировку. Это было второе занятие за день, и, честно говоря, было непросто. Я отработал 12 раундов в зале, где температура достигала 34–35 градусов — буквально заливался потом. Теперь восстанавливаюсь электролитами после серьезной нагрузки. Сегодня снова был очень позитивный день. Думаю, когда каждый день просыпаешься при температуре около 30 градусов, это точно добавляет позитива. Тайсон Фьюри

Также Фьюри подчеркнул, что находится в отличной форме и настроен максимально серьезно:

Я очень мотивирован, очень счастлив и нахожусь в фантастической форме — ментальной, физической и эмоциональной. Просто спокойно и планомерно работаю над своими проектами. Возвращение неизбежно. С нетерпением жду фантастического, действительно прекрасного года. Тайсон Фьюри

Известный тренер сделал прогноз на бой Фьюри — Уордли.