Владимир Кириченко

Известный ирландский средневес Каллум Уолш (16-0, 11 KO) провел бой против мексиканца Карлоса Окампо (38-4, 26 KO).

Уолш победил единогласным решением судей – 97:91 и дважды 98:90.

В 6-м раунде ирландец попал в флеш-нокдаун. В девятом раунде с Окампо сняли очко за удар ниже пояса.

Бой возглавил первый вечер бокса от Zuffa Boxing в Лас-Вегасе на Meta Apex.

Уолш в сентябре победил единогласным решением судей Фернандо Варгаса в андеркарде Канело – Кроуфорд. Окампо в октябре выиграл бой у Рикардо Сернаса.

Zuffa Boxing – это совместный боксерский промоушен, созданный TKO и Sela, который возглавляют президент UFC Дейна Уайт, глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх, президент WWE Ник Хан и доктор Ракан Алхарти.

