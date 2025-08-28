Денис Седашов

Легендарный американский боксёр Мухаммед Али в своё время признал, что самым тяжёлым поединком в его карьере стал бой за титул абсолютного чемпиона мира с Сонни Листоном в 1964 году в Майами. Именно тогда 22-летний Али сенсационно завоевал чемпионство. Об этом сообщил talkSport.

По словам Али, Листон был самым сильным и самым опасным супертяжеловесом своего времени.

У него был мощный джеб, он мог бить обеими руками и обладал огромной силой. Мухаммед Али

Боксер вспоминал, что в четвертом раунде почти ничего не видел из-за сильного жжения в глазах — подозревал, что на перчатках соперника могла быть какая-то субстанция. Тренер Анджело Данди промыл ему лицо и подбодрил:

Продолжай сражаться. Анджело Данди

Али ушел в защиту, но постепенно вернул контроль над рингом. В шестом раунде Листон устал, пропустил серию ударов и остался на стуле, отказавшись продолжать бой. Так Али стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе.

Я уважаю Сонни как одного из величайших тяжеловесов всех времен. Мухаммед Али

