Денис Седашов

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23-0, 14 KO) поделился воспоминаниями о боях против британских боксеров. Слова приводит DAZN.

Все мои соперники из Великобритании — замечательные люди. Александр Усик

Усик вспомнил поединок в WSB против Джо Джойса, отметив, что именно Тони Беллью стал для него первым настоящим вызовом.

Белью дал мне возможность. После того боя я действительно заявил о себе в Великобритании. Александр Усик

Также чемпион вспомнил Дерека Чисору, как очередное серьезное испытание в тяжелом весе — и две встречи с Энтони Джошуа, за которые выразил благодарность.

Напоследок Усик иронично вспомнил своего следующего соперника — Даниэля Дюбуа, а также добавил:

Я люблю Британию. Я люблю британцев. И своих соперников тоже. Александр Усик

Усик похвалил Дюбуа перед реваншем: «Он отличный боец».