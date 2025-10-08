Олег Шумейко

11 октября в киевском Дворце спорта состоится благотворительный вечер бокса Charity Boxing Event in Support of Veterans от SpartaBox Faniian Promotions. Главным событием станет поединок бывшего чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктора Постола (32-5, 12 KO). 41-летний украинец проведет бой за титул IBO International с испанцем Алехандро Мойей (22-2, 12 KO).

Большинство боксеров в таком почтенном возрасте если еще не завершили со спортом, то дерутся «для галочки». Но это не про Постола. Виктор в эксклюзивном интервью XSPORT признался, что будущий поединок – начало пути к полноценному титулу IBO. О бое с Мойей, важнейшие моменты карьеры и возможность выступить на одном событии с защитниками Украины от рашистской навалы – читайте далее.

Виктор, 11 октября вы возвращаетесь на ринг и в Киеве проведете бой за титул IBO International. Что для вас вообще означает этот поединок?

В январе я закрыл поражение, поэтому для меня этот бой за пояс IBO International – очень важное событие. Если я одержу победу, у меня будет шанс побороться за полноценный пояс чемпиона IBO.

На данный момент титулом IBO владеет британец Адам Азим, который на протяжении своей карьеры побеждал другого украинца Арама Фаняна. Была бы дополнительной мотивацией не только побороться за пояс, но и свести счеты за соотечественника?

Действительно, это так, но не будем забегать вперед. Я хочу, во-первых, одержать победу. И потом, если все сложится хорошо, пояс будет у меня в руках, то мы будем бросать вызов чемпиону. Я буду готов поехать и боксировать хоть у него дома.

Вашим соперником будет 32-летний испанец Алехандро. Что можете о нем сказать?

Смотрел его поединки, 22 боя, два поражения, не проигрывал нокаутом. Стойкий соперник, закрытый, идет вперед. Поэтому, я думаю, будет интересный поединок.

Будем откровенны, соперник – точно не мешок. Когда вы понимаете, что перед вами серьезный оппонент, это добавляет мотивации?

Да, потому что мы все понимаем, что на кону будет интернациональный титул. Как говорят, мешка не привезут. Поэтому, будет конкурентный поединок.

Испанский бокс как-то не на таком серьезном уровне, как наш, например. У вас когда-то были встречи с испанцами? Как с ними боксировать?

Когда-то давно, в начале своей карьеры, это был 5-6-й поединок. Я боксировал с испанцем, я победил по очкам. Но это было очень-очень давно.

Виктор, расскажите, пожалуйста, о подготовке к бою. Где она проходит? Кто тренер? С кем спаррингуетесь?

Сначала началась подготовка в Карпатах в городе Рахове. Там я бегал и потом приехал сюда. В Броварах начал подготовку – были спарринги и в Киеве, и в Броварах. Все по плану. Спарринг партнеры – молодые боксеры, как любители, так и профессионалы. Слава Богу, без травм. Осталось несколько дней и бой.

Вы как-то в интервью говорили, что ужесейчас во время спаррингов с младшими боксерами, чувствуете, что молодежь наступает на пятки. В то же время, парни, которые с вами стояли в парах, говорят, что ваш опыт преодолевает всё. Как вам сейчас физически готовиться к боям? Возраст – это всего лишь цифры в паспорте?

Несмотря на то, что мне 41 год... Силы есть, желание есть, но действительно уже немного тяжеловато становится.

Когда я был молодым... И сейчас стою с молодыми парнями, то мне приходится тратить сил в 2-3 раза больше. Потому что не хочется молодых, как говорят, пропускать. Приходится напрягаться. Действительно, тяжеловато, но нужно пройти это.

Занимает ли сейчас подготовка к поединку больше времени, чем когда вы были моложе? Или сроки остались теми же?

В моем возрасте я эту подготовку начал за три-три с половиной месяца. Когда я был молодым, мне полутора месяца с головой хватало. Но сейчас мне нужно больше времени, чтобы набрать форму, чтобы сбросить правильный вес. Потому что я сбрасываю немаленький вес, поэтому ко всему этому нужно подходить правильно.

Подготовка подходит к завершению, со спаррингами уже закончили?

Да, спарринги уже закончились, последний был 3 октября. Остается немного – работа на лапах, снаряды. Поддерживать себя в форме до взвешивания, а дальше в субботу бой.

Часто ли вспоминаете свои бои в США: с Кроуфордом, Рамиресом, Маттиссе, Тейлором? Возможно, в общении с детьми...

Да, действительно, часто вспоминаю. И меня спрашивают: «С кем боксировал Мойя?». Действительно, он возможно не боксировал с топовыми боксерами... Но, вспоминая свои поединки, я прошел всех топовых боксеров.

Но я ни в коем случае не отношусь к Мойе как к слабому. К каждому боксеру готовлюсь как к серьезному сопернику.

По поводу Кроуфорда. Недавно он в достаточно солидном возрасте (38 лет) победил Канело Альвареса. Так что в каком-то смысле возраст можно перекрыть технической подготовкой...

Действительно. Главное, правильно подойти, подготовиться, и ты хорошо отбоксуешь. Я уверен в этом.

А какой в целом бой для вас является самым запоминающимся в карьере?

Когда я стал чемпионом мира в бою с Лукасом Маттиссе. И второй поединок – с Теренсом Кроуфордом, в котором на кону были пояса WBC и WBO.

Возможно, в каком-то бою хотели бы что-то изменить?

Не могу сказать. Каждый поединок выглядел по-разному. Не знаю...

Какая сейчас ваша главная цель в карьере?

Сейчас у меня цель – завоевать пояс International IBO. И если всё сложится хорошо – отбоксировать с (полноценным) чемпионом. Это пока что моя главная цель.

Каким бы вы хотели, чтобы вас как боксёра запомнили фанаты бокса?

Я уже вписал своё имя в историю бокса. Но ещё хотел бы, если получится, завоевать пояс – это было бы замечательно.

Вечер бокса 11 октября от Spartabox Faniian Promotions будет благотворительным, в рамках него также пройдет 6 боев ветеранов войны. Насколько важно сейчас поддерживать наших защитников?

Это очень круто, потому что в этом шоу будут боксировать ветераны, наши защитники. Они также хотят себя попробовать в ринге, почему бы и нет. Мне очень приятно, что я буду с нимибоксировать в рамках этого шоу.

На этом мероприятии впервые в Украине пройдет бой за пояс чемпиона страны среди ветеранов. Может ли бокс стать той силой, которая поможет ветеранам восстановиться?

Я думаю, да, потому что многие ветераны увидят эти поединки, и им тоже захочется (попробовать себя в этом). Я думаю, у них появится желание заниматься спортом, добиваться результатов. Возможно, также попробовать себя на ринге.

Что для вас вообще значит разделить ринг с героями, которые защищали нас от врага?

Мне честь боксировать с ними, потому что я знаю, что они защищают нашу страну. (9:46) Для меня это честь боксировать с ними на одном шоу.

За возвращением Постола и другими боями события следите на Киевстар ТВ. Начало вечера бокса – в 14:00 по киевскому времени.

Фото в материале: Getty Images