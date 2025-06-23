«Якщо Усик здобуде перемогу…» Чісора – про титули та поединок з Паркером
Дерек детально рассказал свой план
около 2 часов назад
Фото: Matchroo
Дерек Чисора (36-13, 23 KO) высказался о потенциальном поединке с Джозефом Паркером (36-2, 24 KO) и дальнейших планах. Британца цитирует vringe.com:
Я являюсь обязательным претендентом по линии IBF. Я достиг своей позиции. Президент IBF сказал, что моя позиция надежная и не о чем беспокоиться. Слушайте, я буду рад, если Усик одержит верх... Но кто бы ни победил – Усик или Даниэль, если он затем освободит титулы WBO и IBF. А потом я и Джозеф будем рвать друг друга за них. Такой вот план, но ты никогда не знаешь, что произойдет с промоутерами. Они могут попытаться организовать другие поединки. Но такой сейчас план.
Напомним, что Александру Усику пообещали ночную бомбардировку.