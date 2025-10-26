Олег Гончар

В рамках шоу Omnisport La Prealle в Эрстале (Бельгия) украинский проспект полусреднего веса Ярослав Михалушко (12-0, 9 КО) завоевал вакантный титул WBC International.

В десятираундовом поединке он победил мексиканца Алексиса Риоса Мунгию (12-4-2, 6 КО) единогласным решением судей.

Бой начался активно, так как Михалушко быстро отправил соперника в нокдаун, демонстрируя мощь в ударах. Однако, добить соперника он не смог.

Мунгия начал контролировать бой джебом и Михалушко начал пропускать очень много ударов.

В восьмом раунде короткий правый кросс Михалушко вторично отправил мексиканца в нокдаун. Этот момент решил судьбу поединка. Судьи отдали победу украинцу: 100-88, 97-91, 98-90.