«Зачем всё портить…» Эксперт – о бое Усика с Итаума
Нельсон считает, что Мозесу не стоит идти на такой рискованный шаг
около 1 часа назад
Фото: rtfight.co
Экс-чемпион мира Джонни Нельсон поделился своими мыслями о потенциальном бою Александра Усика (24-0, 15 KO) и Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO). Слова эксперта приводит iFL TV:
Зачем портить все новому супертяжеловесу, который может стать доминирующей силой в дивизионе? Я не говорю, что Усик его превзойдет, потому что мы не знаем, насколько хорош этот парень (Итаума), но я просто говорю, что я бы так не поступил.
Напомним, что Усика побуждают завершить карьеру.