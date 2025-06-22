Влад Ефимов «Гребля Украины» из Рачице

Как и на третий день чемпионата Европы, в заключительный день соревнований каноистки также завоевали две медали: золото – Людмила Лузан на 500-метровке, серебро – в олимпийском виде (двойка, 500 м), так что и сегодня у нас интервью из двух блоков.

ЗОЛОТО НА 500-МЕТРОВКЕ

- Я очень счастлива этой победе и очень довольна тем, как дистанция прошла.. С самого старта до конца я ощущала лидерство, уверенность в том, что выиграю, что у меня есть запас сил, поэтому очень довольна, что принесла Украине первую золотую медаль для Украины.

Хочется еще проявить себя с таким же результатом и в следующем виде, ведь он еще более важный, поскольку олимпийский.

ОЛИМПИЙСКОЕ СЕРЕБРО

- Первая гонка в олимпийском виде – и сразу медаль. Ваши эмоции?

Людмила Лузан:

- Очень хорошая гонка, как для первого раза, понравилась. Могу отметить то, что нам еще не хватает финиша, потому что мы на тренировках ни разу не прошли дистанцию (500 метров). Сегодня это было впервые. Как для первого раза, хорошо, достаточно хорошо.

Я думаю, что мы хорошо поработаем и обязательно улучшим результат. По чемпионату видно, что девушки меняются, экипажи растут, прибавляют, поэтому я думаю, что с каждым годом будет все больше и больше конкуренции. Надо работать.

Ирина Федорив:

- Да, я полностью согласна с Людой, я очень довольна этими соревнованиями, потому что это мой первый чемпионат Европы среди взрослых. Результат хороший.

Хочу поблагодарить людей, которые нас поддерживали, защитников, которые обороняют нашу родину, тренеров, конечно же. Хочу также поблагодарить реабилитолога сборной Украины Анастасию Лобовую за то, что она поставила меня на ноги накануне гонки. Конечно же, спасибо тренерам, людям, которые поддерживали, и всем, кто в нас верил.

Людмила Лузан:

- Я также благодарю всех тренеров и всех, кто за нами стоит.

- Люда, у вас четыре медали. Полностью ли вы удовлетворены?

- Удовлетворена, но, конечно, если бы все были золотые, то было бы лучше. Но, повторюсь, для первого года после Олимпиады достаточно хорошо.

Далее будем готовиться к чемпионату мира, ведь он еще более важный. На данный момент довольна.

- Ирина, какая работа должна быть проделана, чтобы выйти на результат около 1.50, как вы считаете?

- Ну, как минимум не три тренировки, потому что это наша, как Люда сказала, первая 500-метровка в целом, которую мы прошли в «двойке».

Поэтому, если мы больше будем работать вместе, так как у нас немного разная техника, больше станем похожи друг на друга, то, я думаю, экипаж будет достаточно конкурентоспособным на международном уровне.