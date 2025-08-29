Влад Ефимов «Гребля України» з Мілана

Каноистка Людмила Лузан, которая триумфально выступила на чемпионате мира, завоевав 4 золотые медали, дала эксклюзивное интервью XSPORT по итогам соревнований

ИТОГИ

- Люда, вы сделали то, что никому не удавалось в истории украинского и, возможно, мирового гребного спорта – это ещё предстоит узнать. Поздравляю вас с триумфом. Что сейчас на душе, какие мысли?

- Я не верю, что это происходит со мной, честно. Если бы мне сказали, что я приеду на соревнования и буду бороться в каждой дисциплине за золото, я бы не поверила. Возможно, за призы, показать свой максимум, да, поскольку настрой был хороший. Но чтобы выиграть каждый заезд, не верю. Честно. Мне нужно время, чтобы это осознать, и принять.

Сейчас я чувствую невероятную радость. Я горжусь тем, что у меня есть возможность представлять Украину. Это невероятный результат.

Действительно, горжусь собой. Эмоции просто переполняют. Были слёзы радости после финалов. Весь спектр эмоций я пережила. И очень счастлива, что в заключительный день соревнований – в День независимости Украины, мне удалось поставить яркую точку. Наша Украина непобедима, так же, как и я на этих соревнованиях.

И мне не верится, что это я, и это происходит со мной.

ОЛИМПИЙСКИЙ ГЕШТАЛЬТ

- Давайте более подробно поговорим о дистанции 200 метров. Особенной дистанции, олимпийской. До этого момента вам на чемпионатах мира не удавалось подняться на пьедестал. И вы, в яркой борьбе, закрыли этот гештальт. Расскажите о настройке, расскажите о самой гонке?

- Гонка прошла очень быстро. Старт немного не удался слегка. Из-за ливня я провела разминку не так, как всегда. Мы решили рискнуть, согреться во дворце, хорошо размяться и сразу на старт. Пока ехала к старту, у меня было поллодки воды. Хорошо, что мне удалось подойти к катеру, вылить ту воду. Несколько отрезков, и на старт. Я понимала, что могу выиграть. И мне нужно сделать всё правильно, дотерпеть до конца.

И всё удалось. Я понимала, что догоняю, и последние гребки были очень важными. Не знаю, где я взяла эти силы, потому что это уже 10-я гонка на этих соревнованиях. Но где-то нашла (улыбается). Очень хотелось поддержать эту золотую серию, не хотелось другой медали, когда уже есть три золотые. И всё удалось.

ЗА КАДРОМ

- Мы видим четыре золотые медали, но мы не видим, как это достигается. Какая работа была проделана с Олимпиады в Париже до этого дня, чтобы завоевать эти медали?

- Работа была проделана невероятно большая. Возможно, самое важное было то, что было большое желание успешно выступить на чемпионате мира. Вотдействительно, очень хотелось этого. Искренне, от сердца.

Я поверила в это. У меня есть люди, которые очень в меня верят, которые поддерживают и любят меня несмотря ни на что. То есть, неважно, были бы у меня эти медали, или не были бы, я была бы не менее счастлива, имея их или не имея.

То есть, большое желание выступить, показать свой максимум, потому что всегда много разговоров, что я уже не еду, я уже не та, я похудела, что-то уже не то. И всегда много разговоров. Но мне на это наплевать.

Я просто делаю то, что очень люблю, и вот результат. Ну, не знаю, я не знаю, как описать эмоции, которые сейчас бушуют внутри, но я счастлива, очень счастлива, что у меня есть четыре медали чемпионата мира. Золотые. Это со мной? Я не знаю.

- Какие сложности, возможно, возникали при подготовке? Нужно было отойти от Олимпиады, и Николай Мацапура перед стартом сезона сказал: «Возможно, мы на 200 метров не будем готовиться, только 500 метров». Какие были сложности, как удалось их преодолеть?

- Действительно, после Олимпиады мне было очень тяжело, возможно, больше морально.

Очень сложный был год, не всё удавалось. Была травма спины, которая не давала мне сделать то, что я хотела. И, конечно, предыдущий сезон был и успешным, потому что есть олимпийская медаль, но в одиночке я себя не показала.

Конечно, меня это расстраивало. И в какой-то момент мне казалось, что, возможно, я уже не хочу грести. Но отдохнув после сезона, я всё-таки дала себе ещё шанс, возможность выступить, пройти этот сезон без каких-то супервисоких целей.

И так и было. Кубок Украины, Кубок мира, чемпионат Европы. Я прошла их очень спокойно, и мы не делали для этого что-то больше, наверное, чем хотела я. А уже к чемпионату мира я в душе, внутри себя поняла, что хочу и могу. И просто начали подготовку, и всё удалось.

ЧЕМПИОНСКАЯ ДВОЙКА

- Хотелось бы поговорить про двойку с Ириной Федорив. Она сложилась немного спонтанно перед самым чемпионатом Европы. Расскажите, как складывался экипаж, как сошлись с Ириной? Молодая девушка, которая смотрела на вас по телевизору, и тоже мечтала, и тоже занималась спортивной гимнастикой, как и вы. Судьбы ваши очень похожи…

- Большое желание Ирины, её ответственность стали одним из составляющих успеха. Не скажу, что мы сели в лодку, и сразу стало понятно, что это будет результат мирового уровня. Но выступив на чемпионате Европы, мы поняли, что действительно можем создать конкуренцию и на чемпионате мира.

Поэтому с каждым прохождением дистанции мы привыкали друг к другу, мы чувствовали друг друга, и понимали с полуслова, что нам нужно делать. Мы прислушивались друг к другу, потому что это очень важно для двойки. Поэтому очень счастливы, что имеем такой хороший результат.

- У вас достаточно большая разница в возрасте. Возможно, даже разные поколения, восемь лет. Как сошлись?

- Я думаю, эта разница не ощущается. Просто у нас есть общее желание, цель, и мы садимся в лодку и делаем свою работу. Поэтомунемає ніяких меж між нами.

- Как вы считаете, какой потенциал у двойки? Все же показан лучший результат в истории украинского гребли – 1,53. Но, чтобы выигрывать на Олимпиаде-2028, надо выходить с 1,50.

- Возможно. Я думаю, что потенциал всегда есть. Нужно работать. Не хочется говорить каких-то громких фраз, но будем работать. Впереди еще долгие сезоны до Олимпийских игр. Поэтому не хочется сейчас забегать вперед.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА

- Каковы составляющие успеха, на ваш взгляд? Все же большая команда, мы об этом говорили. И тренерский штаб, и в Горишних Плавнях у вас есть поддержка

- Да, поддержка очень важна, действительно. Без нее я точно знаю, что этих медалей не было бы. Когда есть люди, которые в тебя верят, когда есть тренер, который знает тебя на все 100%, который знает, когда пошутить, когда поддержать, когда что-то сказать. Мы понимаем друг друга, и это очень важно. И подготовка была сделана идеально. Также, конечно, Полтавская область, именно Горишние Плавни, очень поддерживают меня.

Мэр города Дмитрий Быков приехал на соревнования поддержать меня. Я считаю, что он как мой талисман. Никто не ожидал, что будет 4 золота, но поддержка ощущалась постоянно. Я поняла, что мне нужно просто выходить на старт, делать свою работу, получать удовольствие и все. Потому что все сложные моменты уже пройдены, их было очень много, и я знаю, что они еще будут. К победам всегда тернистый путь. Поэтому очень важно, я уверена в этом, получать удовольствие от процесса. Не ожидать только, что, когда чего-то достигнешь, тогда будешь счастлив. Нет, нужно ценить то, что я могу проходить этот путь, что есть трудности, есть хорошие моменты, потому что без плохих мы бы не ценили так хорошие. Поэтому все, что не делается, это наша жизнь, надо ее принимать и идти дальше, принимать этот опыт и главное – получать удовольствие. Это то, что я для себя поняла и просто делаю то, что мне хочется.

- Были ли во время подготовки перед чемпионатом какие-то намеки на то, что может чемпионат закончиться так, как он закончился – 4 золота?

- Да, я это чувствовала, потому что, конечно, я вижу по тренировкам, я вижу по скорости, которую я разгоняла. Мне закрадывались такие мысли, но я не верила сама в это. То есть, я думала, а может быть, так будет.

Но, думаю, как я так замахиваюсь высоко? Я никогда на свете на 200 метров не брала медаль. Я брала на Олимпиаде, это был мой очень хороший сезон, конечно, очень важная медаль, но на чемпионате мира не было. И вот именно на 200, у меня было невероятное желание показать борьбу, пройти дистанцию на максимум, и я говорила, что даже если я не буду в призах, но буду довольна прохождением дистанции, буду чувствовать, что вот я могу, я уже буду счастлива.

А тут я выигрываю. Просто в шоке, очень рада, очень счастлива. Извините, что повторяюсь, но еще до конца не верю, что это происходит со мной, так что мне нужно время, чтобы осознать это. Радостно, что этот сезон закончился на такой ноте.

Обычно мне, когда заканчивается соревнование и у нас отпуск, хочется спрятаться, забытьза греблю и никого не видеть, отдохнуть. Но сейчас мне даже грустно, что этот сезон заканчивается, потому что он подарил столько хороших эмоций, радости, абсолютного счастья.