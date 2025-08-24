Влад Ефимов «Веслування України» з Милана

Старший тренер сборной Украины, личный тренер Людмилы Лузан Николай Мацапура эксклюзивно для XSPORT прокомментировал выступление спортсменки на чемпионате мира.

- Конечно же, я очень доволен таким выступлением, – оценил Николай Иванович. - По большому счету, не ожидал такого результата. Думал, одну медаль золотую возьмем, одну-две серебряного-бронзового достоинства.

Для меня такой результат – это очень, как говорят в Украине, классно.

Знал, что мы готовы, сильно готовы. На контрольных тренировках показывали очень высокие временные показатели. Но одно дело – контрольное соревнование, совсем другое – чемпионат мира. Здесь совсем другая психология.

И, самое главное, как спортсменка справится с волнением и ответственностью. Немного нервная обстановка. Слава Богу, Люда справилась, выступила чудесно.

Сейчас ощущение, я бы сказал, «расслабона». Хочется даже 100 граммов выпить, хотя я не пью (смеется).

- Каким вам видится потенциал новосозданной двойки Лузан – Федорив?

- Честно говоря, до этих соревнований я не верил в эту двойку и говорил главному тренеру, что двойка будет четвертой-шестой, поскольку видел сильных конкурентов в лице китаянок, канадок, испанок и венгерок. «Где-то за ними и будем», – так мне виделась диспозиция.

Но, то, как Ира хорошо показала себя и на последних тренировках, и непосредственно на соревнованиях – она просто молодец.

Что касается перспектив, думаю, что у этой двойки очень-очень большое будущее.

- Как дальше пойдет подготовка? Думаете об этом?

- Думаю, конечно, поскольку это важная составляющая будущих результатов. Надо с Юрием Владимировичем вместе подумать, спланировать сильные сборы.

Должны быть хорошие условия для работы на воде, питания и проживания. В Португалии, например, на последних сборах, питание и проживание были нормальные, а вот погодные условия, условия на воде, прямо скажем, подвели.

Возможно, Италия или Турция, где мы уже знаем условия. Надо уже работать с прицелом на Олимпиаду.