Влад Ефимов «Гребля Украины» с Рачице

Сборная Украины завоевала на чемпионате Европы в Рачице (19-22 июня) 5 медалей, 2 из которых в олимпийских видах. Это 4-й результат в истории выступлений на этих соревнованиях. К вашему вниманию оперативный анализ нашего выступления.

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА

Для начала немного статистики. Сборная Украины завоевала 1 золотую, 3 серебряные и 1 бронзовую медали и разделила 5-е место в медальном зачете с командой-хозяйкой – Чехией. В первой тройке: Венгрия – 15 (7-3-5), Испания – 12 (4-4-4) и Португалия – 4 (3-1-0)

В очковом рейтинге, где учитываются занятые места, украинские гребцы на 3-м месте – 666 очков. Впереди Испания – 859 и Венгрия – 808.

ЖЕНСКОЕ КАНОЭ

Женское каноэ во главе с Людмилой Лузан подтвердило ожидания, которыми мы делились в превью к чемпионату Европы. Прогнозировалось 3-4 медали. Почему диапазон, потому что для новообразованной двойки, где компанию Людмиле составила чемпионка Европы среди молодежи Ирина Федорив, это были первые соревнования вообще, и настоящую силу могли показать только гонки. Гонки показали, что у нас появилась новая конкурентоспособная олимпийская двойка, которая при соответствующей подготовке скоро заявит о себе на чемпионате мира и на Олимпийских играх. Когда за дело берутся два лучших украинских тренера по каноэ Юрий Чебан и Николай Мацапура, в этом можно не сомневаться.

Также будет интересно понаблюдать за соперничеством Людмилы и Ирины на национальной арене. Ближайший такой старт – личный чемпионат Украины (16-20 июля), который является отборочным на чемпионат мира. Впрочем, в этой дисциплине путевку уже завоевала Лузан как призер чемпионата Европы (согласно системе отбора).

МУЖСКАЯ БАЙДАРКА

Не могу сказать, что мужская байдарка, которая в предыдущем олимпийском цикле принесла Украине целую россыпь медалей разного рода на крупных международных соревнованиях, не оправдала ожиданий.

С уходом одного из «Energy Circle» Ивана Семыкина (внимательная к деталям читательница попросила не рубить с плеча в плане завершения карьеры, так что Иван может вернуться) настало время поиска сильнейших вариантов в олимпийских видах. А это, как оказалось, не так просто, поскольку четверка – совсем не простая материя, и весь механизм требует наладки, которая может занять определенное время.

Появление даже одного нового боевого элемента, даже человека с опытом, как Александр Зайцев, не может пройти незамеченным для сложного механизма четверки. Так что шестое место на чемпионате Европы – отличный трамплин к будущим стартам, в частности чемпионату мира.

Что касается двойки, тут сложно сказать однозначно, поскольку отставание от первой восьмерки неожиданно достаточно велико (1,6 секунды)

МУЖСКОЕ КАНОЭ

От гребцов из золотых гор тоже не ожидали золота, поскольку последний олимпийский цикл прошел без медалей именно в олимпийских дисциплинах, ожидали достойного выступления. В отношении двойки Тарас Мазовский/Андрей Рыбачок эти ожидания оправдались, хотя экипаж, выражаясь футбольной терминологией, находится в процессе сыгранности. Тем не менее, личный рекорд (1.40,092) это хорошо, но нужно значительно повышать скорость, чтобы быть конкурентоспособными на мировом уровне. 1.36-1.37 – так сейчас ездят мировые лидеры.

А вот сильнейший каноист-тысячник Украины последнего десятилетия Павел Алтухов откровенно не порадовал. Предварительный заезд он проехал, возможно в надежде на полуфинал, но и там не был близок к зачетной тройке. При всем уважении – считаю некорректным вмешиваться в тренерские дела, как некоторые журналисты – здесь явно нужно что-то менять. То ли в подготовке, то ли в психологическом настрое, иначе нет смысла выступать. Надеюсь, что Павел и его личный тренер Сергей Жиляев это прекрасно понимают. Так и хочется спросить: где Павел Алтухов, который в период 2014-2016 на равных конкурировал с мировыми лидерами и имел в активе время прохождения 3.45. Павел Алтухов-2014-2016, возвращайся. Мы ждем.

20 июня. Рачице. Главный тренер сборной Украины Юрий Чебан и старший тренер сборной Сергей Жиляев обсуждают результат выступления Павла Алтухова на чемпионате Европы-2025.

Конечно, отмечаем бронзовую медаль Андрея Рыбачка, который поддержал славные традиции именно в каноэ-одиночке на дистанции 200 м.

ЖЕНСКАЯ БАЙДАРКА

От молодой женской байдарки мы медалей не ожидали, поскольку сейчас, можно сказать, идет процесс возрождения – большая работа после того, как этот вид был в упадке (2022-2024) – имею в виду именно процесс развития вида.

Но медали могли быть. По крайней мере одна – в спринте, где 21-летняя Иванна Дьяченко была в 0,18 секунды от бронзы. Также четвертой стала 20-летняя Анна Павлова (на дистанции 1000 м). Будь моя воля, вручил бы ей приз «За волю к победе», так как боролась до последних метров – после финиша было видно, чего ей это стоило (фотография является ярким этому свидетельством).

«К Олимпийским играм-2028 будем идти поэтапно, ставя высокие цели на чемпионатах мира и Европы», – сказала в интервью «Гребле Украины» старший тренер Инна Осипенко-Радомская, которая приступила к работе 1 января, перед апрельским Кубком Украины. Видим, что слова не расходятся с делом.

С экипажами, читай олимпийскими видами, сложнее – пока они далеко от призов. Но не все сразу. Думаю, уже на чемпионате мира мы увидим прогресс в этом отношении.

А более глубокий анализ – в итоговом интервью, эксклюзивно для XSPORT, главного тренера сборной Украины Юрия Чебана.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

За историю участия в чемпионатах Европы украинские гребцызавоевали 68 медалей (13 золотых, 22 серебряных, 33 бронзовых), 18 из которых в олимпийских видах программы. Представители байдарки завоевали 20 медалей, каноэ – 48. 29 наград в активе женщин, 39 – у мужчин.

В личном медальном зачете закрепила лидерство каноистка Людмила Лузан, которая повторила свой же рекордный показатель Познани-2021 по количеству медалей – 4. Сейчас в ее активе 12 наград - 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые.

Сборная Украины на чемпионатах Европы

Топ-5 выступлений

М Год Место проведения З С Б Сумма ОЛ НО К С 1 2021 Познань (Польша) 2 2 4 8 3 5 2 6 2 2000 Познань (Польша) 2 2 1 5 0 5 3 2 3 2001 Милан (Италия) 2 0 0 2 0 2 1 1 4 2025 Рачице (Чехия) 1 3 1 5 2 3 0 5 5 2015 Рачице (Чехия) 1 2 3 6 3 3 1 5 1997-2025 13 22 33 68 18 50 20 48

Сокращения: З, С, Б – золото, серебро, бронза, ОЛ – олимпийские виды, НО – неолимпийские виды, К – байдарка, С – каноэ.

Украинские гребцы – медалисты чемпионата Европы.

Топ-10

Вид программы